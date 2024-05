A Federação Portuguesa de Futebol anunciou este domingo, dia 26 de maio, a morte da mãe do antigo Selecionador Nacional Paulo Bento. Maria Helena Gomes tinha 87 anos.

Fernando Gomes, presidente da FPF, apresentou as condolências ao atual Selecionador dos Emirados Árabes Unidos.

"Foi com grande tristeza que tomei conhecimento da morte de Maria Helena Gomes, mãe do antigo Selecionador Nacional, Paulo Bento. Conhecendo os fortes laços que uniam mãe e filho, deixo, em meu nome e em nome de toda a FPF, nesta hora de dor e tristeza, a palavra de conforto possível e as mais sentidas condolências ao Paulo e a toda a sua família", pode ler-se, em comunicado.

Leia Também: Anne Heche nasceu há 55 anos. Recorde a atriz, que morreu em 2022