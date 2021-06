"Chegou o dia de me despedir da Celinha e da história de 'Bem Me Quer'", anunciou Paula Neves nas suas redes sociais, dando conta do fim das gravações da trama da TVI.

A atriz afirma ter-se entregado a este projeto "de coração e braços abertos, sorrisos na cara, almas ao alto".

"Que delícia é trabalhar assim! Gosto-vos muito colegas do meu coração", realçou ainda, referindo que todo o elenco se entregou, igualmente de braços abertos, no colo uns dos outros.

A completar as suas palavras, a atriz partilhou com os seguidores imagens que retratam "momentos muito especiais vividos em cena, partilhas com colegas muito bonitas e divertidas".

"Trabalhámos muito e rimos muito. Assim, sim", garante, reforçando, uma vez mais, o bom ambiente vivido nos bastidores.

