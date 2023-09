Foi a 3 de setembro de 2004 que Paula Neves e Ricardo Duarte subiram ao altar, uma data que a atriz assinalou na manhã deste domingo.

Nas redes sociais, a atriz partilhou duas fotografias desse dia especial e uma declaração de amor ao marido, com quem se casou aos 26 anos.

"Há 19 anos dissemos 'sim'. Continuamos a dizer 'sim'. Irei dizer-te 'sim' para sempre, meu amor", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Veja as fotografias com as quais a atriz recordou este dia especial na galeria.