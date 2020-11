Esta segunda-feira, o dia terminou de forma emotiva para Paula Lobo Antunes. A filha mais nova, Mel, passou a primeira noite no seu quarto depois de 10 meses a dormir junto dos pais - um momento que a atriz partilhou nas suas redes sociais.

"Hoje o meu quarto ficou um pouco mais vazio... A Melly Mel voou do seu primeiro ninho e foi para o quarto dela", afirmou e acrescentou ainda as hastags "desejem-me sorte" e "já tenho saudades".

Recorde-se que Mel veio juntar-se a Beatriz, de oito anos. As duas meninas são fruto do casamento com Jorge Corrula.

Leia Também: "Hallo-covid-ween": Os disfarces Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula