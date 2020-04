Depois de terem revelado que se preparavam para ser pais do primeiro filho em comum, Paul Nassif e Brittany Pattakos decidiram dizer publicamente o sexo do bebé.

Como mostra um vídeo publicado na página do Instagram do famoso cirurgião plástico do reality show 'Botched', o casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina.

"No meu coração, eu sabia que era uma menina. Temos três meninos e um cão... finalmente chegou a hora de ter uma menina", disse Nassif ao E! News após a revelação. "Estou muito feliz", afirmou.

Por sua vez, Pattakos mostrou "nervosa por ser uma experiência diferente", uma vez que vai ser mãe pela primeira vez.

Recorde-se que Nassif já é pai de três meninos, Gavin, de 17 anos, e Christian e Colin, de 14, fruto do casamento anterior com Adrienne Maloof.

Leia Também: Famoso cirurgião plástico do 'Botched' vai ser pai pela quarta vez