A famosa família Barata, que todos os sábados toma conta da 'Casa Feliz', vai invadir a cozinha do programa 'Hell's Kitchen'. Vai para o ar este sábado, dia 5, um novo episódio da série 'Patrões Fora'.

João Baião, um dos atores a fazer parte do elenco, promete uma grande paródia neste especial da série, que conta com a participação do chef Ljubomir Stanisic.

Veja abaixo o vídeo de apresentação de 'Patrões Fora no Hell's Kitchen':

Leia Também: Filhos gémeos de Ronaldo fazem 4 anos. A mensagem da avó Dolores Aveiro