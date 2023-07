Patrícia Candoso costuma usar as redes sociais para fazer algumas publicações com as filhas, parte dela bastante divertidas.

Esta sexta-feira, dia 28 de julho, não foi exceção e a cantora publicou nas suas stories no Instagram uma fotografia da filha mais nova, Margarida, onde se pode ver que no futuro a bebé poderá vir a ter aptidão para ser ginasta.

"A ginástica que ela faz para pôr ali o pé!", escreveu Patrícia numa fotografia na qual se pode ver a pequena Margarida sentada na cadeirinha para comer e com um pé encostado à cabeça.



© Instagram/ Patrícia Candoso

De recordar que Margarida é fruto da relação da também atriz com Marco Santos e tem ainda uma filha mais velha, Maria Clara, de quatro anos.

Leia Também: Patrícia Candoso partilha fotos da filha a fazer tarefas domésticas