A festa de aniversário da filha de Patrícia Candoso foi realizada este fim de semana. No Instagram, a cantora e atriz mostrou duas fotografias deste momento especial.

Uma comemoração inspirada no 'Frozen' que deixou a menina muito feliz, como a mamã destacou na legenda das imagens.

"Tão feliz que ela estava! (Quase histérica com tantas Elsas e Frozen por todo o lado). Obrigada ao pai, aos avós e tios que preparam tudo enquanto eu fiquei em casa a tomar conta das duas, a Clarinha e a Margarida", disse, referindo-se à segunda filha que está quase a nascer.

"No ano passado ela ficou tão triste por não festejar o aniversário com os amiguinhos… Tínhamos voltado ao confinamento uma semana antes", recordou. "[...] PS: estou mesmo com cara de grávida", concluiu.

Leia Também: Patrícia Candoso destaca significado do nome da segunda filha