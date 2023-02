Andreia Filipe, antiga participante do 'Big Brother - A Revolução' e comentadora esteve entre os convidados que no último domingo, 19 de fevereiro, marcaram presença na gala do 30.º aniversário da TVI.

Tendo em conta a sua presença e as críticas feitas por outros antigos participantes de reality shows que também lá estiveram, os fãs quiseram saber se a professora de dança faz parte do leque que afirma ter "passado fome" no evento.

"Passou fome na gala da TVI?", questionou um internauta, que mereceu uma resposta sincera.

"Não, não passei fome. E faz-me muita confusão existir tanta gente com tantas críticas negativas. Pessoas que nem estiveram na gala e apenas se baseiam em opiniões de terceiros", lamentou, passando a explicar a logística da festa.

"Havia comida suficiente para o tipo de evento que era, e no horário restrito que estava estipulado. Tal como havia variedade de bebidas. Simplesmente, não era um casamento ou um 'all you can eat'", completou.

