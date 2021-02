Depois de anunciar ao mundo que está noiva, Paris Hilton recordou e partilhou novos detalhes sobre este dia especial.

Ao falar do momento em que Carter Reum a pediu em casamento, a celebridade contou: “Eu simplesmente comecei a tremer e a chorar porque estava muito feliz”.

Uma partilha que foi feita no episódio de estreia do seu podcast, 'This Is Paris', através da People.

Paris explicou que estava à espera que o companheiro a pedisse em casamento em dezembro, quando completaram um ano de namoro, e ficou chateada por não se ter concretizado na altura.

"Quando isso não aconteceu, não disse nada, mas fiquei um pouco chateada”, confessou.

Depois de deixar a 'dica', Reum disse à celebridade: "Quando eu te pedir em casamento, vai ser algo ainda mais incrível do que isso, verás em breve".

E o pedido acabou por chegar no início deste mês, numa ilha privada, durante uma viagem do casal para comemorar os 40 anos de Paris, data celebrada a 17 de fevereiro. O empresário também convidou alguns membros de ambas as famílias para partilhar com eles esta ocasião única.

Pouco antes do grande momento, Reum disse a Hilton para se vestir bem para que pudessem tirar algumas fotografias na praia. E foi nessa altura que se ajoelhou à frente da celebridade e fez o pedido.

Paris "mal pode esperar" para começar a construir uma família ao lado do seu amor.

