Paris Hilton escolheu passar férias em Maui, no Havai, e a decisão está a ser muito mal recebida, isto depois de a ilha ter sofrido vários incêndios que levaram a que mais de 100 pessoas perdessem a vida e que tantas outras se encontrem desaparecidas.

A modelo foi apanhada pelos paparazzi muito perto do local afetado por esta tragédia, enquanto passava férias com o marido, Carter Reum, e o filho, Phoenix, que nasceu em janeiro.

Embora o principal foco dos incêndios já tenha sido extinto, ainda no passado domingo, em Kihei, registaram-se novas ocorrências, precisamente a oito quilómetros do local onde Paris Hilton se encontrava a relaxar.

Paris terá chegado à ilha no passado dia 8 de agosto, sendo que as autoridades pediram aos turistas para que estes abandonassem a ilha com rapidez logo no dia seguinte, o que a modelo não terá respeitado.

Na Internet, em plataformas como o Twitter, é fácil encontrar quem critique duramente a escolha da influenciadora digital e da família, aproveitando as publicações mais recentes que Paris Hilton fez para esse efeito, embora as mesmas nada tenham que ver com o tema.

