António Raminhos usou esta terça-feira as suas redes sociais para reagir à notícia de dá conta de que Cristiano Ronaldo está infetado com a Covid-19 e criticar a cobertura mediádita que o tema está a ter por parte da imprensa e televisões nacionais.

"Com todo o respeito pelo Cristiano, a quem desejo as melhoras, como desejo a qualquer pessoa que passe pelo mesmo, mas quem aterre neste planeta agora e veja a cobertura mediática do caso parece que o Cristiano ficou sem uma perna num treino, que matou à bujarda de bola todos os colegas da selecção ou que ele próprio descobriu a cura para a pandemia. Nem sei como é que não foram ver se o Messi não está infectado", começa por apontar o humorista.

"O homem é um ícone e o melhor do mundo, mas não é preciso fazer dele o melhor do mundo a apanhar Covid, ninguém apanha como ele, com direto a ver se ele já tossiu! Deixem-no sossegado", continua.

Por fim, o desejo de melhoras para CR7 e para um outro futebolista, amigos de Raminhos, que também testou positivo para o novo coronavírus: "As melhoras para ele e para o meu grande amigo Josue Pesqueira que também está sozinho em casa com Covid e para quem está a recuperar disto", completa.

