Cláudio Ramos esteve esta quinta-feira, 11 de abril, à conversa com Manuel Luís Goucha a propósito do lançamento do seu novo livro - 'O Rapaz'.

Nesta entrevista, o apresentador do 'Big Brother' abriu o coração ao falar da relação que tinha com o padrasto, que sempre considerou pai - uma vez que este o perfilhou - a qual foi marcada por momentos mais difíceis.

"Ele tinha uma enorme frustração porque eu não era a pessoa que ele queria que eu fosse. Estava muito doente quando falei com ele, já não conversávamos há algum tempo, e ainda assim batia o pé, porque para o meu pai a homossexualidade não era uma coisa normal", sublinha.

"Eu estranhava que não fosse, porque o meu pai era uma pessoa culta, viajada, informada, lia", reflete, notando que hoje está resolvido quanto ao assunto graças à maturidade que os 50 anos lhe trouxeram e à terapia.

Apesar de "não amar" o pai, Cláudio garante que esta figura paternal teve uma enorme importância na sua vida.