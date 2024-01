Florbela Queiroz esteve à conversa com Júlia Pinheiro e recordou a morte repentina do filho, em maio de 2022. Um tema que deixou Zulmira Garrido emocionada, tendo também recordado o seu falecido filho no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"Entendo o que ela disse do princípio ao fim. [...] Quando ela diz que escreve uma carta ao filho todos os dias, eu não escrevo, mas falo com ele todos os dias. Vou visitar o meu filho como se o fosse visitar a casa, só que vou ao cemitério", partilhou Zulmira a partilha de Florbela no 'Júlia'.

"Sinto que ele está perto de mim, portanto, acredito perfeitamente que ela escreva as cartas e que esteja convencida que ele recebe as cartas ou que um dia vai lê-las. É a companhia dela assim como o meu é sempre a minha companhia. Não digo que fui mãe ou que tive um filho, não, eu digo que tenho um filho. Para mim, eu tenho sempre um filho", completou, tendo recebido depois o carinho dos colegas no programa.

