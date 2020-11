Foi durante o programa 'Você na TV' que os comentadores das recentes notícias da imprensa cor-de-rosa falaram das palavras de Jessica Atthayde, que confessou que não se revê nas relações de uma noite só.

Perante o comentário da atriz, Flávio Furtado disse que se identificou com o mesmo, afirmando: "Respeito, mas nunca tive relações de uma noite".

"Nunca estive sozinho. [...] Tive sempre pessoas maravilhosas na minha vida. As minhas relações foi sempre a terminar uma e a começar outra", contou.

Após as palavras de Flávio, Manuel Luís Goucha ficou 'surpreendido' com o facto do comentador nunca ter estado sozinho. "Estive muito tempo sozinho e muito feliz", destacou de seguida, referindo que gostou muito desse período em que esteve sozinho.

Antes de fechar o assunto, Flávio acrescentou: "Para mim é: quem beijar mal não entra na minha casa. Aí sou muito mulher. Os preliminares são muito importantes, para mim o beijo é importante".

Leia Também: Flávio Furtado lembra raspanete que levou após entrevista: "É malformado"