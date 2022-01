Pamela Anderson voltou a dar que falar esta quinta-feira, 20 de janeiro, ao ser noticiado que se iria separar pela quinta vez. O casamento com Dan Hayhurst chegou ao fim 13 meses depois de terem trocado alianças.

Apesar do mediatismo em volta dos seus relacionamentos, a atriz, de 54 anos, parece estar tranquila com o 'burburinho'.

Uma fonte da revista People garantiu que Pamela Anderson "faz o que quer e não se importa como a sociedade olha para isso".

E acrescentou que a estrela de 'Marés Vivas' "adora casar-se, por isso, o divórcio não lhe custa assim tanto".

Vale recordar que Pamela Anderson foi casada com Tommy Lee, de quem teve dois filhos, Brandon e Dylan. Depois casou-se com Kid Rock e trocou alianças com Rick Solomon duas vezes, em 2007 e 2013. Em 2020 separou-se de Jon Peters depois de terem 'oficializado' a relação numa cerimónia, mas foi entretanto esclarecido que o casamento legal nunca aconteceu.

