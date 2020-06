Os responsáveis pela página de Instagram de Prince recordaram uma mensagem inspiradora do cantor contra a desigualdade racial. Palavras que chegam no dia em que o cantor completaria 62 anos, este domingo, 7 de junho, e num momento em que o movimento contra o racismo ganhou mais força, depois da morte de George Floyd.

"Nada é mais feio no mundo do que a intolerância (entre) negro, branco, vermelho, amarelo, menino ou menina. Intolerância", lê-se na nota manuscrita do artista.

Na legenda da publicação, foi destacada a dedicação de Prince contra a "injustiça" e a divulgação da mensagem "Love 4 One Another". "Nesta nota, que mantinha nos arquivos pessoais, ele escreveu uma mensagem que ainda hoje ressoa", escreveram ainda na partilha.

Mas não ficaram por aqui e, horas depois, destacaram a música 'Baltimore', do falecido cantor, escrita depois da morte de Freddie Gray, um jovem negro, de 25 anos, em 2015.

