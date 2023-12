Vítor Silva Costa surpreendeu os seguidores das redes sociais este sábado, dia 2 de dezembro, com a revelação de que os pais decidiram casar-se... pela segunda vez!

O ator fez uma publicação na qual mostrou diversas imagens da festa e aproveitou a legenda para relatar um pouco desta história de amor.

"Os meus pais casaram-se! Ao longo dos últimos dias fui dizendo aos meus amigos que os meus pais iriam casar. Esta frase foi sempre recebida com surpresa e com uma alegria desconcertantes. Foi também como me fui sentindo ao longo destes tempos", fez notar, em primeiro lugar, o ator da SIC.

"Conheceram-se há 39 anos quando a minha mãe com 15 anos visitou Portugal. Voltou para a Venezuela onde nasceu e cresceu e aos 18 anos mudou-se de vez para cá. Durante o tempo que estiveram longe um do outro falaram sempre através de cartas que foram enviando. Casaram há 33 anos, separaram-se há alguns, voltaram a encontrar-se há poucos. Ontem casaram como se fosse a primeira vez. Foi um dia feliz, de festa. Muita comida, muita bebida, muita dança, muito choro, muito riso e muito amor, como eles gostam. Amo-os muito, todos os dias", concluiu Vítor.

