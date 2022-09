Devido à idade avançada de ambos, os pais de Bruno de Carvalho não conseguiram marcar presença no casamento do filho com a cantora Liliana Almeida.

Ainda assim, não querendo deixar de participar na cerimónia, enviaram uma emocionada mensagem que deixou o noivo com as lágrimas nos olhos.

"Hoje é um dia feliz para nós todos. O teu pai, perto dos 90, e eu, a caminho deles, não podemos estar aí convosco como tanto gostávamos. Estaremos a ver-vos do início ao fim da cerimónia", começaram por dizer.

"As nossas vidas mudam hoje. É um dos dias mais felizes das nossas vidas. E porquê? Porque te sinto completamente feliz, encantado e apaixonado por uma mulher maravilhosa", acrescentou a mãe de Bruno de Carvalho.

O ex-presidente do Sporting não conseguiu esconder a emoção enquanto ouvia as palavras da mãe.