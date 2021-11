Murilo Huff recorreu às stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, 24 de novembro, para falar sobre os planos para os próximos tempos, depois da morte de Marília Mendonça.

O artista brasileiro está agora focado no seu trabalho no mundo da música, depois da mãe do filho ter morrido num acidente de avião.

"Estou a passar para vos desejar uma tarde abençoada. Estava a ouvir algumas músicas inéditas do nosso trabalho, que foi gravado em outubro em Goiânia. Uma delas ia sair dia 13. Obviamente, optamos por adiar", começou por dizer.

"Comecei a refletir sobre esta oportunidade de através da música levar-vos alegria. Arrancar sorrisos. É nisso que me quero focar agora, em levar-vos alegria. É o que sempre fiz e tentei fazer. Conto com o vosso apoio, de quem gosta do meu trabalho e de mim. Espero poder mostrar em breve este trabalho, foi feito com muito carinho", acrescentou.

Recorde-se que Murilo Huff e Marília Mendonça têm em comum o pequeno Léo, que está prestes a completar dois anos.

Leia Também: Filho de Marília Mendonça encanta fãs ao colo do pai