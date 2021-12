O pai de Bruno Almeida, concorrente do 'Big Brother', parece estar absolutamente contra os comentários feitos por Cinha Jardim em relação ao seu filho.

Manuel António Almeida terá feito um comentário na página de Facebook do reality show onde arrasa a comentadora.

"É vergonhoso, como a TVI paga a uma ‘pessoa’ vulgo ‘pinderica tia de Cascais’ que nem falar sabe, para defender o seu ‘rei’ D. António, que andou na mesma escola que ela, tal como toda a família, e… juntos fazem churrascos, no jardim das traseiras, porque o caviar, já não está para as suas bolsas", começa por ler-se no referido comentário, aparentemente feito pela página de Facebook do pai de Bruno.

Por fim, Manuel António estende as críticas ao apresentador Cláudio Ramos e ao também comentador Zé Lopes.

"Para esta ‘carcaça’ que parla com grande dificuldade, dizer que o António é o melhor, é o único percetível, porque é a única frase que treina, nos ensaios na casa da família do ‘D. António D’alcácer’! Comentadores desta estirpe, como ela, Cláudio ramos, Zé Lopes e companhia, é que desviam os espectadores da TVI, que cada vez, perde mais audiências, merecidamente", remata, mostrando-se implacável.

