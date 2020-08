Foi há cerca de dois meses que Usain Bolt deu as boas-vindas à primeira filha, Olympia Lightning Bolt, fruto da relação de longa data com Kasi Bennett. Desde então, o atleta tem vivido dias únicos e decidiu destacar esta nova fase no Instagram.

Mostrando que é um pai completamente 'babado', Usain publicou um vídeo onde aparece com a filha ao colo a falar com a menina. "A melhor conversa de sempre", escreveu na legenda das imagens.

Um momento ternurento que não passou despercebido aos olhos dos fãs e que pode ver na galeria.

