Cláudio Ramos foi jantar fora esta terça-feira, dia 29 de agosto, com uma companhia muito especial.

Nas redes sociais, o apresentador do 'Dois Às Dez' partilhou fotografias ao lado da também apresentadora Liliana Campos, com quem esteve no restaurante Bairro do Avilez, em Lisboa, e confessou que foi a amiga quem lhe ofereceu o jantar.

"Levou-me ao bairro e pagou-me o jantar. Só assim para me tirar de casa durante a semana", escreveu Cláudio, na legenda das fotografias onde os dois aparecem muito sorridentes.

