Com uma carreira a escalar sucessos, Pabllo Vittar decidiu homenagear o fiel público que o tem acompanhado ao longo da carreira. Neste sentido, fez uma tatuagem dedicada aos fãs.

Esta sexta-feira, a drag queen brasileira partilhou nas redes sociais uma imagem da tatuagem e explicou o significado.

"Fiz este sol em homenagem aos vittarlovers, pois vocês são a luz da minha vida! Sempre quis ter algo para me sentir conectada com vocês. A gente é família que se ama, 'briga' às vezes, mas se ama acima de tudo. Obrigada por me fazerem feliz nos momentos em que mais preciso", escreveu.

Tatuagem de Pabllo Vittar© Instagram

