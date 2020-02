Não faltaram momentos divertido na cerimónia dos Óscares 2020, como tal destacamos agora um dos que mais animou a passadeira vermelha do evento.

E neste caso, os papeis de protagonistas ficaram entregues a Timothée Chalamet e Margot Robbie. Tudo começou com o ator a 'invadir' as fotografias da colega no momento em que esta posava na passadeira vermelha.

E como seria de esperar dada a sua simpatia, Margot reagiu com gargalhadas.

O resultado? Basta ver as fotos na galeria.

