Com a 92ª gala dos Prémios da Academia ao virar da esquina, as redes sociais estão repletas de discussões sobre os nomeados. O "Joker" de Todd Phillips lidera com umas estonteantes 11 nomeações. Seguem-se-lhe de perto "1917" de Sam Mendes, "O Irlandês" de Martin Scorsese e "Era Uma Vez em... Hollywood" de Quentin Tarantino, com umas impressionantes 10 nomeações.

Quer se concorde ou não que estes filmes deveriam ser os favoritos na cerimónia deste ano, é inegável que a lista completa dos nomeados decepciona pela sua não-inclusividade.

Com o facto de, dos 20 nomeados na categoria de representação, apenas um é negro, e da lista de nomeados a Melhor Realizador ser exclusivamente masculina, as redes sociais estão em alvoroço com críticas ferozes à falta de diversidade.

