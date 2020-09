Apesar das normas restritivas impostas pela covid-19, a edição de 2020 do Festival de Cinema de San Sebastián não foi cancelada e realizou-se mediante a 'nova normalidade'.

O evento, que começou no passado dia 18 e termina amanhã, 26 de setembro, fez a cidade espanhola dar as boas-vindas ao outono com a maior elegância e requinte.

A passadeira vermelha estendeu-se e desfilaram os mais vistosos figurinos. Veja na galeria.

