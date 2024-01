Noble recorreu às redes sociais esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, para fazer um desabafo relacionado com o facto de ter adiado o concerto que iria dar no Coliseu do Porto.

"É muito bom saber que posso contar com o vosso apoio e carinho quando as coisas não correm como desejamos", começou por referir o cantor, nas stories do Instagram.

"Os problemas que tenho para resolver – e que estou a resolver – são passageiros. Prometo que, em breve, estaremos a cantar todos juntos e vai ser maravilhoso", garantiu Noble que, por fim, escreveu: "Até lá, quero dizer que os bilhetes para o concerto – que não se irá realizar – devem ser devolvidos nos locais onde foram adquiridos, até dia 14 de fevereiro".



© Instagram/Noble

