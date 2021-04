No passado dia 12 de abril, a filha de Khloé Kardashian completou três anos de vida, data que a empresária fez questão de celebrar com os amigos e familiares mais próximos, um grupo restrito de pessoas tendo em conta as regras da pandemia.

A celebridade revelou-se muito feliz com o resultado da festa na sua conta de Instagram, onde mostrou alguns pormenores da decoração do evento.

"Quanto mais celebras a vida, mais há para celebrar!", começa por dizer.

"Adoro dar festas! Adoro ser anfitriã independentemente da ocasião. Colecionar estas memórias alegra o meu coração", nota.

"A minha menina chegou aos três anos! Mesmo que a lista de convidados tenha sido pequena, a decoração é sempre especial", completou.

Recorde-se que True é fruto do relacionamento anterior de Khloé com o jogador de basquetebol Tristan Thompson.

