Rihanna e A$AP Rocky comemoraram o aniversário do rapper em grande estilo, como relata a People.

A revista adianta que o casal foi fotografado na noite de terça-feira, dia 3 de outubro, em Nova Iorque, enquanto comemoravam a data especial.

Para a ocasião, Rihanna optou por um visual preto, composto por um top em tule, casaco curto e umas calças com sapatos.

Já o aniversariante usou uma camisa branca por baixo de uma camisola cinzenta e um casaco xadrez, acrescentando ainda umas jeans e botas. O look ficou completo com uma mala cor de rosa da Bottega Veneta. Veja algumas imagens na galeria.

Este foi o primeiro aniversário do rapper depois de o casal ter dado as boas-vindas ao segundo filho, Riot Rose, em agosto. Além do bebé, são também pais de RZA , de 16 meses.

