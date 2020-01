Amor acima do dever

Dando prioridade ao amor em detrimento do dever, o rei Eduardo VIII provocou um verdadeiro abalo ao renunciar ao trono em 1936, após 326 dias de reinado, para se poder casar com Wallis Simpson, uma plebeia americana duas vezes divorciada, algo rejeitado pela Igreja anglicana, da qual era chefe, e pela classe dominante britânica.

O seu irmão, o rei Jorge VI, pai da atual rainha Isabel II, sucedeu-o, enquanto o ex-soberano foi repudiado.

Mal de amores e infidelidades

Apelidada de princesa rebelde, a enérgica princesa Margareth, irmã mais nova da rainha, deu que falar com as suas loucuras, abalando as tradições e convencionalismos.

Casou-se em 1960 com Antony Armstrong-Jones, fotógrafo de moda e cinema um tanto boémio, após ter precisado renunciar ao seu amor pelo cavaleiro Peter Townsend, divorciado.

O casal separou-se 1978, após o enésimo escândalo causado pelas suas infidelidades, divulgado pela imprensa.

Casamentos instáveis

1992 foi considerado um "annus horribilis" para a rainha, que precisou enfrentar os casamentos instáveis de três dos seus quatro filhos. A separação mais dura foi a do príncipe herdeiro, Carlos, e a princesa Diana, após 11 anos de um matrimónio tumultuoso. Divorciaram-se quatro anos depois.

No mesmo ano, o príncipe André, segundo filho de Isabel II, separou-se de Sarah Ferguson, fotografada com os seios de fora na borda de uma piscina no sul da França junto ao seu assessor financeiro, lambendo-lhe os dedos dos pés.

Apesar do divórcio, em 1996, André e Sarah mantêm boas relações, e a duquesa de York ainda vive no domicílio do seu ex-esposo.

A filha única da soberana, a princesa Ana, divorciou-se do seu primeiro marido, Mark Phillips, três anos depois da ruptura, muito mediatizada, em 1989.