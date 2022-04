Avril Lavigne deixou os fãs em êxtase ao revelar esta sexta-feira, 7 de abril, que está noiva de Mod Sun. O pedido aconteceu há alguns dias, em Paris, mas a cantora só agora o tornou público.

No meio do burburinho que se gerou à sua volta, Avril deu a saber detalhes encantadores sobre o anel de noivado em declarações à revista People.

A joia, da XIV Karats, tem gravado "Hi Icon [olá, ícone]", que foram as primeiras palavras que Mod Sun lhe disse. O anel conta ainda com os nomes dos músicos.

A artista explicou ainda a razão do anel de noivado ter um diamante em forma de coração. "Ele sabia desde o início que eu queria um diamante em forma de coração porque no dia em que nos conhecemos, tínhamos anéis em forma de coração a combinar. Usamo-los todos os dias desde então, então é justo ter um anel de noivado em forma de coração. Amo tanto isso".

