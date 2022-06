Kate Middleton teve uma agenda cheia este fim de semana com diversos eventos ligados à celebração do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Este domingo, no último dia das celebrações, a mulher do príncipe William deslumbrou com dois visuais diferentes.

O primeiro foi num evento no exterior. Kate deslumbrou com um vestido azul de padrão polka da Azure, conjugado com uns sapatos de Jimmy Choo.

Já o segundo vestido, em tons de magenta, era de Stella McCartney. Veja imagens deste na galeria.

