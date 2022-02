Olivia Rodrigo comemorou o 19.º aniversário no fim de semana e o look escolhido para a ocasião não passou, de todo, despercebido.

Com um conjunto rosa da No Dress, composto por uma saia, no valor de 146 dólares (128 euros), e uma blusa a combinar, também de 146 dólares, foi desta forma que a cantor saiu para uma noite com os amigos no SHOREbar, em Santa Monica.

Ao look acrescentou ainda um chapéu de cowboy que dizia 'Birthday Girl'. Além disso, calçou ainda uns saltos da Naked Wolfe, de 350 dólares (cerca de 300 euros), e um colorido anel da MBK Jewelry, no valor de 132 dólares (116 euros).

