Oceana Basílio esteve recentemente de quarentena após ter ficado infetada com Covid-19. Durante os dias em que esteve em isolamento, conta, tentou pitar o cabelo mas o resultado não foi o melhor.

A atriz pediu então ajuda a um profissional para arranjar o cabelo, momento que destacou na sua página de Instagram.

"Depois de ter pintado o cabelo em casa com uma tinta castanha enquanto estava fechada com Covid, desta vez não me sai bem... Finalmente fui pedir ajuda ao Edilson Soares", disse numa fotografia que publicou nas stories.

© Instagram_oceanabasilio

E esta quarta-feira, 16 de fevereiro, voltou a usar a mesma rede social para partilhar um momento muito feliz. Oceana Basílio matou saudades do sobrinho, que já não via há dois anos.

"Que surpresa boa. Hoje acordei com uma chamada… o meu irmão Atlante em Portugal veio a Lisboa para eu eliminar as saudades do meu sobrinho. Dois anos sem estar é muito tempo!!! Estou de coração cheio. Família é família. E que saudades da família", disse junto de algumas fotografias que mostram o encontro.

Antes de terminar, voltou a agradecer ao cabeleireiro que tratou do seu look: "Ps. Edilson Soares, obrigada por teres salvo o meu cabelo".

