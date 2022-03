Helena Coelho partilhou um dos seus visuais com os seguidores do Instagram e aproveitou a ocasião para brincar com a escolha.

"Olhei para esta primeira foto e senti que virei aquela pessoa que a qualquer momento vai para uma reunião de pais assim à primeira vista, a julgar só pela foto e roupa…. Que tipo de mãe sou eu na reunião?", questionou a também apresentadora da TVI.

Respostas bem humoradas por parte das seguidores não tardaram em chegar.

"A que não vai ter pachorra para estar nos grupos de mães do Whatsapp ou do Messenger"; "Aquela que vai ouvindo atentamente e no final diz 'eu até estava a evitar ter de falar maaas...'"; "A mãe que manda ir o pai" foram algumas das reações.

