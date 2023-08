Cristina Ferreira tem sido a anfitriã da 'Festa do Emigrante', esta quarta-feira, 16 de agosto, ao lado de Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha. Se para a parte da manhã, a apresentadora, de 45 anos, elegeu um sensual vestido em tons de azul que evidenciava as suas curvas, à tarde optou por um look ideal para os primeiros dias de outono.

Trata-se de um minissaia cor toupeira em napa, que foi conjugada com uma camisa branca cropped e uns ténis brancos.

Uma combinação que 'pisca o olho' já para a próxima estação, o outono.

Veja também as indumentárias de Goucha e Cláudio neste dia:



© Instagram - Cristina Ferreira