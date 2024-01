"Uma terça-feira normal": foi desta forma que Cristina Ferreira descreveu uma partilha que fez hoje, 9 de janeiro, com os seguidores da sua página de Instagram, na qual se mostra no programa 'Dois às 10', que assumiu no final do ano passado com a saída temporária de Maria Botelho Moniz (que se encontra em licença de maternidade).

Para o dia, a apresentadora destacou-se com um visual intemporal, clássico e urbano que mereceu os mais diversos elogios.

O melhor de tudo, é que a combinação pode ser reproduzida por qualquer mulher: basta umas calças de ganga, uma camisola beje e sapatos nude.

Veja o look na galeria.

