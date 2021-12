Foi divulgado nas redes sociais o vídeo do momento em que Nick Cannon anuncia no seu programa, 'The Nick Cannon Show', a morte do filho mais novo. Zen, de apenas cinco meses, não resistiu a um tumor no cérebro.

Em lágrimas, Nick Cannon afirma: "No fim de semana, perdi o meu filho mais novo perante uma doença chamada hidrocefalia... cancro no cérebro".

O ator e apresentador revela no seu discurso que passou o último fim de semana com o bebé na Califórnia, tendo estado ao seu lado nos últimos momentos de vida.

Nick Cannon, que explicou ter voltado ao trabalho pouco dias depois da dolorosa perda por precisar de se manter ocupado, intitulou esta emissão do formato como uma "celebração da vida" dedicada a Zen.

Zen, fruto da relação com a modelo Alyssa Scott, era o seu sétimo filho. Cannon é pai dos gémeos Monroe e Moroccan, fruto do casamento terminado com Mariah Carey. Também é pai de Golden Cannon, de cinco anos, e Powerful Queen, de um ano, da relação com Brittany Bell. Ainda este ano, antes do nascimento de Zen, deu as boas-vindas aos gémeos Zion Mixolydian e Zillion Heir, com Abby De La Rosa.

