Kelly Bailey mostrou aos seguidores das redes sociais um vídeo encantador que mostra Lourenço Ortigão num momento de brincadeira com o filho, Vicente Blue, e o cão da família.

"Acordar e ver isto", escreveu Kelly neste registo, publicado no Instagram, no qual o ator surge a dar festas ao cão e, ao mesmo tempo, a brincar com o bebé.

Logo depois, Kelly Bailey partilhou também uma fotografia do pequeno-almoço feito pelo companheiro, composto por várias coisas que habitualmente fazem parte da rotina matinal dos ingleses, como salsichas, ovos mexidos e 'baked beans'.

Veja na galeria as publicações mencionadas.

Leia Também: 'Hell's Kitchen'. E o grande vencedor é...