A propósito das comemorações oficiais do aniversário do rei Carlos III, aconteceu este sábado, 17 de junho, em Londres, o Trooping the Colour, tradição que remonta a 1748.

Para a importante ocasião, a princesa Kate Middleton, estreou um elegante e marcante vestido verde esmeralda. O modelo, de Andrew Gn, destacou-se igualmente pelo botões mais dramáticos.

O chapéu é da renomada marca Philip Treacy, sendo também novo no guarda-roupa da princesa de Gales. Os brincos, da Cartier, pertenciam à princesa Diana, sogra de Kate.

Veja na galeria o visual.