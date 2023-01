O 'Vale Tudo' voltou à SIC este domingo, dia 8 de dezembro, cinco anos depois da terceira temporada. O regresso era muito pedido pelos espectadores, os mesmos que não esconderam a satisfação por verem este formato de novo em antena.

As redes sociais da SIC, durante a emissão do programa, receberam vários elogios de pessoas que optaram por este canal para lhes fazer companhia. Muitos referem que haviam "saudades" do formato e que esta foi uma "grande aposta".

Na primeira emissão desta nova temporada, o elenco de participantes contou com César Mourão, Rui Unas, Jessica Athayde, Inês Lopes Gonçalves e Isabela Valadeiro, entre outros. Sofia Ribeiro, que se mudou para a SIC na semana passada, também esteve presente.

Ainda assim, houve quem apontasse "desorganização" como crítica, o que poderá estar associado ao facto de o programa ser, pela primeira vez na sua história, transmitido em direto.

Importa lembrar que 'Vale Tudo' é a aposta da estação de Paço de Arcos para fazer frente ao reality show 'A Ex-periência', da TVI.