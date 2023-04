Cristina Ferreira vai continuar em antena durante a tarde de quarta-feira, 26 de abril. Depois de ter feito par com Cláudio Ramos numa emissão especial do 'Dois às 10' dedicada ao segundo aniversário de 'Festa é Festa, as celebrações continuam, mas agora em dupla com Manuel Luís Goucha.

"O turno da tarde", brincou a diretora de ficção e entretenimento ao anunciar a novidade na sua conta oficial de Instagram.

Cristina deixou-se fotografar ao lado do veterano apresentador, com quem fez dupla no 'Você na TV' durante mais de 15 anos.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

"Sempre assim [a rir à gargalhada]", lê-se ainda numa outra imagem da icónica dupla.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Pouco depois, Cristina revelou novas fotos deste encontro especial:

