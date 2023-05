Sara Sistelo soma e segue no reality show da TVI 'O Triângulo'. A concorrente, que fazia parte do grupo de concorrentes em risco de sair na próxima gala, foi salva pelo público com 41% da votação, conforme Cristina Ferreira informou hoje através de um especial do 'Diário'.

Desta forma continuam nomeados Isa Oliveira, Lara Moniz, Mariana Duarte, e Moisés Figueira.

Quem será que vai dizer adeus à casa mais vigiada do país este domingo?

