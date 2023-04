Domingos Terra foi expulso do reality show 'O Triângulo' na gala deste domingo, 9 de abril. Isa Oliveira, de quem o concorrente era muito próximo - tendo chegado mesmo a haver a possibilidade de romance - tomou conhecimento do sucedido depois dos colegas de casa, uma vez que estava no quarto secreto.

Num direto para o quarto secreto, Isa ouviu Domingos a deixar a seguinte mensagem:

"Que continue a ser ela mesma, estás muito bem e tens que ganhar. Força, que estou aqui fora a torcer", disse Domingos para Isa.

Note-se que para esta semana estão nomeados Tamara Rocha, Moisés Figueira, José Carregal, Tiago Feliciano e Alice Santos.

