Tendo sido mãe pela segunda vez do pequeno Gabriel, Laura Figueiredo tem vindo a partilhar esta aventura pela maternidade com os seguidores da sua página de Instagram. Apesar de ser muito acarinhada, a verdade é que nem sempre as mensagens que recebe nesta plataforma são as mais pertinentes.

A companheira de Mickael Carreira chamou a atenção para este assunto, alertando as recém mamãs para terem cuidado com os conselhos que recebem do exterior e que não venham de profissionais de saúde.

"Falei sobre o Gabriel ter tido cólicas (...) e isso despertou ali uma quantidade de mensagens que eu tive um ' déjà vu' de quando tive a Bia, que são aqueles mitos que as pessoas dizem com a melhor das intenções. 'O teu leite não presta', 'é o teu leite que dá cólica', 'não podes comer chocolate, beber café, comer brócolos'", descreve.

"Não digo para serem indelicados, porque nada vale isso, mas se ficarem com a dúvida, como eu fiquei lá atrás, falem com o profissional de saúde, porque não há nenhum alimento que esteja provado que cause cólica ao bebé através do leite materno", responde.

"Confiem, tenho a certeza que todas as mães (...) sem exceção, queremos o melhor para os nossos filhos e estamos a dar o melhor", sublinha. "Não se culpem, nem sintam que não estão a fazer o melhor para os nossos filhos", completa num vídeo que poderá ver na galeria.

Vale notar que Laura é ainda mãe de Beatriz, de seis anos.