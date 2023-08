Hoje é um dia muito especial para Khloé Kardashian. A filha mais velha, True, de cinco anos, começa esta quarta-feira, 30 de agosto, o seu percurso no jardim de infância.

A ocasião foi destacada pela irmã de Kim Kardashian na respetiva conta de Instagram tendo partilhado diversas imagens de uma decoração feita propositadamente para a data.

Note-se que Khloé é mãe de True e do pequeno Tatum, frutos do anterior relacionamento com o jogador de basquetebol Tristan Thompson.

Leia Também: Khloé Kardashian posa ao lado da mãe durante férias em Itália