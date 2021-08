Eis que o tão desejado reencontro da princesa Charlene do Mónaco com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, e com o marido, Alberto do Mónaco, já aconteceu.

Os momentos foram registados e partilhados pela própria na sua conta de Instagram.

"Estou tão feliz por ter a minha família de volta ao pé de mim", começa por dizer.

Entretanto, explica o curioso corte de cabelo com o qual a filha surge. "A Gabriella decidiu fazer um corte de cabelo a si mesma! Desculpa, minha Bella. Fiz o meu melhor para o corrigir".

Eis as imagens da família reunida:

Recorde-se que a princesa está na África do Sul desde o mês de junho, para onde viajou a propósito de uma das suas causas: defesa da vida selvagem. Entretanto, por lá, apanhou uma infeção nos ouvidos e garganta que a levou a ficar em tratamento durante várias semanas e a ser submetida a operações.

