Lady Gaga esforçou-se para conseguir dar o melhor no filme 'House of Gucci' ('Casa Gucci') e diz que passou ano e meio a "viver como Reggiani". “Falei com sotaque durante nove meses", acrescentou em conversa com a Vogue britânica.

No entanto, não deixou de receber críticas por parte de algumas pessoas que assistiram ao trailer.

Por sua vez, Francesca De Martini, vocal coach, falou sobre Lady Gaga e admitiu ao jornal The Daily Beast: "Sinto-me mal por dizer isto, mas o sotaque dela não é exatamente italiano, soa mais a russo".

Francesca De Martini contou que estava a ouvir as cenas de Salma Hayek [para a ajudar] com Gaga e percebeu na hora que o sotaque estava estranho.

"Eu percebi quando estava nas filmagens porque estava de headphones, a trabalhar com a Salma [Hayek] - a ouvir o que ela estava a dizer para que a pudesse ajudar -, e também ouvia a Lady Gaga. Se virem o trailer, há muitos sotaques diferentes", partilhou.

Leia Também: Lady Gaga arrasa com vestido esvoaçante na antestreia de 'House of Gucci'