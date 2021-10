Desde que casou com o príncipe Harry que Meghan Markle se tornou o centro das atenções em vários âmbitos da sua vida. Pelos compromissos profissionais, pela relação com a família real, pelos looks e, claro, pela sua boa forma física.

Amante de um estilo de vida saudável, a duquesa opta por uma alimentação de origem biológica e não dispensa incutir o exercício físico na sua rotina.

Em 2018, Craig McNamee, antigo preparador físico de Meghan Markle, contou à revista Women's Health o 'segredo' da boa forma da duquesa.

Neste sentido, Meghan aposta em exercícios de musculação nos membros inferiores (glúteos e isquiotibiais) e nos abdominais. Trabalhar estas zonas, nota a terapeuta Eleanor Burt, é essencial para manter a silhueta definida.

